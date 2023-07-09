В тылу противника прогремел взрыв, и были пожары, отметили в Институт изучения войны.

Вероятно, украинские воины продолжают наносить удары по российским захватчикам, сконцентрировавшимся в глубине временно оккупированной Луганской области.

Под Луганском - возле города Сорокино, был взрыв и пожары, сообщил американский Институт изучения войны (ISW) в своем новом отчете. По его данным, несколько источников не исключают, что защитники Украины нанесли удар по складу вражеских боеприпасов, используя предоставленные западными партнерами ракеты Storm Shadow.

"Украинские войска, предположительно, продолжают наносить удары по районам концентрации россиян в глубине оккупированной Луганской области. На кадрах, опубликованных местными источниками 7 июля, видны пожары и последствия взрыва вблизи Сорокиного, примерно в 35 км к юго-востоку от Луганска и в 130 км от текущей линии фронта", - поделились аналитики.

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Стоит отметить, что Сорокино является админцентром одноименной городской громады в Довжанском районе Луганской области. Город находится под контролем прихвостней РФ с апреля 2014 года.

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Генштаб Вооруженных сил Украины утром, 8 июля, сообщил, что россияне сосредоточили главные усилия на Авдеевском, Лиманском, Марьинском и Бахмутском направлениях. За сутки на этих участках фронта было более 25 боев.

По данным Генштаба, контрнаступление ВСУ продолжается на Бердянском и Мелитопольском направлениях. Наши воины, в частности, закреплялись на новых рубежах.

Стоит отметить, что защитники Украины наносят мощные удары по противникам из авиации и артиллерии, уже поражено очень много вражеских важных объектов и техники. Общие потери врага на 8 июля 2023 года составляют примерно 233 440 оккупантов.

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