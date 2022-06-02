Сейчас российское командование пребывает в шоке, отметил советник главы Офиса президента.

Украинские военные "втянули" войска РФ в ловушку в Северодонецке. Враг несет потери и получает жесткие контрудары.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Я тут недавно говорил про возросшее оперативно-тактическое мастерство противника - российских войск. А теперь - следите за руками. Мы втянули российские войска в ловушку в Северодонецке, притворно "сдав" город", - написал он.

По словам Арестовича, сейчас российское командование пребывает в шоке. Рашисты отрапортовали о "взятии" Северодонецка, а теперь они получили жесткий встречный контрудар от ВСУ. Защитники Украины теперь "мочат московских товарищей в мясо", отметил советник главы ОП, несмотря даже на то, что у оккупантов есть превосходство в авиации и артиллерии.

"Наши войска проявляют невероятное мужество, а командиры - тактические таланты. Там очень жёсткие бои. Российское командование сейчас бросают все наличные силы на удержание (заметьте, уже не на захват - на удержание!) Северодонецка. Наши реально рвут сейчас противника, как львы, несмотря на его огневое превосходство", - добавил Арестович.

Он также напомнил о том, что украинские военные уже взяли в плен оккупантов, о чем ранее сообщал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Битва не окончена, отметил Арестович, наши защитники будут и дальше "рвать" противника и показывать настоящее мастерство, которому завидует противник.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Гайдай назвал приблизительное число людей, прячущихся в бомбоубежищах завода "Азот" в Северодонецке.

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