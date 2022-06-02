Среди тех, кто находится в укрытиях, есть дети.

Около 800 человек прячутся в нескольких бомбоубежищах под химическим заводом "Азот" в Северодонецке, который обстреливают россияне.

Об этом глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил в комментарии CNN.

"Там местные жители, которых попросили покинуть город, но они отказались. Там тоже есть дети, но их немного", - уточнил глава ОВА.

По словам Гайдая, большая часть Северодонецка захвачена Россией, но украинские военные по-прежнему контролируют северодонецкую промзону.

Глава ОВА также уточнил, что завод находится в частной собственности, и владельцы говорят, что на территории осталось лишь небольшое количество химикатов.

Он также добавил, что с военной точки зрения "Азот" не представляет для российских военных интереса, в отличие от мариупольской "Азовстали".

Гайдай напомнил, что во вторник российский авиаудар поразил резервуар с азотной кислотой на заводе, но угрозы для людей не было.

Как писал УНИАН, в четверг, 2 июня, россияне снова обстреляли "Азот" и повредили склад, где хранился метанол.

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