На Николаевщине украинские военные обеспечили контроль над территориями в районе еще 5 населенных пунктов вблизи админграницы с Херсонщиной.
Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.
По его словам, на временно занятых территориях Украины российские оккупанты ограничивают права и свободы мирных жителей.
В частности, свободу передвижения - населенные пункты, готовящиеся к проведению псевдореферендумов, закрыты для въезда и выезда.
"На Николаевщине и Херсонщине противник продолжает ведение оборонительных действий на занятом рубеже и артиллерийско-минометные обстрелы населенных пунктов и наших позиций", - рассказал Назаров.
По данным командования, отмечено усиление разведывательной активности в сторону административной границы Николаевской области.
Так, украинскими подразделениями сорвана попытка выдвижения двух диверсионно-разведывательных групп врага.
"Понеся потери до 50% состава ДРГ, рашисты отступили. В то же время нашими подразделениями обеспечен контроль территории в районе еще 5 населенных пунктов Николаевщины вблизи админграницы с Херсонщиной", - сообщил он.
Назаров уточнил, что потери оккупантов составили 73 "рашистов" и семь единиц техники, среди которых зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С1", автомобильная и бронированная техника.
Напомним, Россия вторглась в Украину рано утром 24 февраля. Враг сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирных людей, в частности, в Николаевской области. Противнику удалось взять под контроль ряд населенных пунктов.
Наши военные давали врагу достойный отпор и освобождали захваченные населенные пункты.
В Генштабе ВСУ сообщали, что в нашей стране по состоянию на 24 апреля уже уничтожено 21 800 оккупантов.