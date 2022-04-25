Защитники Украины сорвали попытку выдвижения двух вражеских диверсионно-разведывательных групп, противник понес серьезные потери, сообщили в оперативном командовании "Юг".

На Николаевщине украинские военные обеспечили контроль над территориями в районе еще 5 населенных пунктов вблизи админграницы с Херсонщиной.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

По его словам, на временно занятых территориях Украины российские оккупанты ограничивают права и свободы мирных жителей.

В частности, свободу передвижения - населенные пункты, готовящиеся к проведению псевдореферендумов, закрыты для въезда и выезда.

"На Николаевщине и Херсонщине противник продолжает ведение оборонительных действий на занятом рубеже и артиллерийско-минометные обстрелы населенных пунктов и наших позиций", - рассказал Назаров.

По данным командования, отмечено усиление разведывательной активности в сторону административной границы Николаевской области.

Так, украинскими подразделениями сорвана попытка выдвижения двух диверсионно-разведывательных групп врага.

"Понеся потери до 50% состава ДРГ, рашисты отступили. В то же время нашими подразделениями обеспечен контроль территории в районе еще 5 населенных пунктов Николаевщины вблизи админграницы с Херсонщиной", - сообщил он.

Назаров уточнил, что потери оккупантов составили 73 "рашистов" и семь единиц техники, среди которых зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С1", автомобильная и бронированная техника.

Напомним, Россия вторглась в Украину рано утром 24 февраля. Враг сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирных людей, в частности, в Николаевской области. Противнику удалось взять под контроль ряд населенных пунктов.

Наши военные давали врагу достойный отпор и освобождали захваченные населенные пункты.

В Генштабе ВСУ сообщали, что в нашей стране по состоянию на 24 апреля уже уничтожено 21 800 оккупантов.

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