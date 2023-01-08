Повреждено технологическое оборудование и здание предприятия.

Во время атаки РФ по Харьковской области вечером 7 января было повреждено нефтеперерабатывающее предприятие в Мерефе..

Масштабного пожара удалось избежать из-за того, что на территории объекта были пустые емкости, сообщил спикер ГСЧС Евгений Василенко в комментарии "Суспільне Харків".

"Нанесен серьезный ущерб предприятию: повреждено технологическое оборудование и здание предприятия. ... По предварительным данным, один человек погиб, еще один человек пострадал", — сказал он.

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Удар по Харьковщине вечером 7 января

Вечером в субботу, 7 января, российские оккупанты нанесли удар по Харьковщине. По предварительным данным, враг нанес удар ракетами типа С-300 с территории Белгородской области РФ.

Информировали, что в городе Мерефа, который расположен в 30 километрах от Харькова, есть прилеты. В результате атаки погиб 50-летний мужчина. По информации Харьковской областной прокуратуры, также есть один раненый.

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