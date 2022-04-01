Директора ряда мелитопольских учебных заведений написала заявления на увольнение.

В Мелитополе все без исключения директора школ и детских садов написали заявления на увольнение, чтобы не сотрудничать с оккупантами.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Спасибо руководству школьных и дошкольных учреждений Мелитополя. Сегодня все без исключения директора написали заявления об увольнении в знак протеста против сотрудничества с оккупантами", - поделился он.

Напомним, Российская Федерация рано утром 24 февраля ворвалась на территорию Украины.

Враг сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты, в частности, Мелитополь, Киев, Харьков, Чернигов, Мариуполь, Николаев, Днепр и Херсон. Мелитополь оказался под контролем противника.

31 марта вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что в городе противники захватили автобусы с 14 тоннами гуманитарной помощи.

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