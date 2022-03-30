Гражданское население может избегать контактов с русскими захватчиками или прибегать к саботажу.

Гражданское население на временно оккупированных территориях может сопротивляться захватчикам.

О том, как это делать без угрозы для своей жизни, на условиях анонимности ТСН рассказал один из военнослужащих Сил специальных операции.

Военный советует гражданскому населению максимально избегать контакта с российскими захватчиками.

"Гражданское население всячески избегает контакта с войсками оккупанта. Что имеется в виду? Оккупант не должен получать никакой поддержки от гражданского населения. Ему не должны давать воды, когда он просит, не должны говорить правильного пути, когда спрашивает, как проехать. Еще лучше - вообще направить его по ложному пути", - говорит он.

Также граждане могут прибегать к саботажу, то есть - отказу от выполнения или сознательному небрежному выполнению того, что просит или требует оккупант. В качестве примера военный привел действия работников завода по производству грузовиков Citroën во время Второй мировой войны.

"Понимали, что в случае отказа от сотрудничества их просто заменят на лояльных к оккупационной власти. Поэтому решили сотрудничать с оккупантом и вести саботаж. ... Они изменили конструкцию, чтобы показывало, что уровень масла достаточен, хотя он был меньше минимального необходимого. Это приводило к преждевременному выходу из строя двигателя", - отметил он.

Военный отметил, что всем, кто решится на сопротивление, надо максимально заботиться о своей безопасности и осознавать риски.

"Всегда надо помнить, что ценой ошибки может быть плен, заключение или даже жизнь. Если вы присоединились к сопротивлению, вы должны быть готовы к тому, что вас задержат и будут допрашивать. Заранее четко продумайте легенду. Не делитесь ни с кем успехами вашей подрывной деятельности. Будьте бдительны в общении с посторонними людьми", - говорит он.

Больше информации о том, как оказывать ненасильственное сопротивление оккупантам без угрозы для своей жизни в разных условиях можно найти на сайте государственного "Центра национального сопротивления" по ссылке https://sprotyv.mod.gov.ua/.

Вас также могут заинтересовать новости: