Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области партизаны обнаружили и подожгли базу российских захватчиков.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Группа Мариупольского сопротивления сообщает об очередной удачной акции поджога #Огневое сопротивление. Обезврежено по меньшей мере четыре транспортных средства оккупантов - Газель, две "Нивы" и "буханка", путем контролируемого поджога территории базирования оккупантов. Мариуполь продолжает выжигать россиян, приближая победу. Несокрушимый город непокоренных", - отметил он.
Ситуация в Мариуполе
Как сообщал УНИАН, ранее Андрющенко сообщил, что оккупанты организовали новую волну жестоких зачисток и проверок в Мариуполе.
Также, по его данным, движение россиян через временно оккупированный Мариуполь в сторону Бердянска замедлилось. В то же время, количество личного состава россиян в Мариуполе уменьшилось из-за переброски на фронт, но новое пополнение уже тренируется.
Также захватчики разработали "план развития" Мариуполя, который предусматривает увеличение его населения примерно на 300 тысяч за счет миграции из РФ. В частности, запланированные демографические изменения должны быть воплощены до 2035 года. Чтобы их стимулировать, в России начали реализацию программы льготных ипотек, а, кроме этого, оккупанты завозят на ВОТ госслужащих из депрессивных регионов РФ. Местных жителей при этом принудительно депортируют на территорию РФ.