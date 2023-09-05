Отмечается, что счет идет на десятки человек.

Силы сопротивления активно работают во временно оккупированном Мариуполе. За прошедшее лето партизаны ликвидировали десятки российских оккупантов.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что всего ликвидировали 21 военного Российской Федерации на территории города и района. При этом указано, что уничтожение врага происходило, в том числе, путем отравления.

"Если добавить к счету погибших и раненых в двухкратной "бавовне" в Юрьевке, то общий счет "хороших" россиян пойдет на несколько сотен", - подытожил Андрющенко.

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Ситуация в Мариуполе - последние новости

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты организовали жестокие зачистки и проверки в городе.

Кроме того, оккупанты разработали "план развития" Мариуполя, который предусматривает увеличение населения примерно на 300 тысяч за счет миграции из РФ. Местных жителей при этом принудительно депортируют на территорию РФ.

Кроме того, в Мариуполе постоянно работают партизаны. К примеру, Силы сопротивления обнаружили и подожгли базу российских захватчиков в городе. Также обезврежено по меньшей мере четыре транспортных средства оккупантов - Газель, две "Нивы" и "буханка", путем контролируемого поджога территории базирования оккупантов.

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