Он заметил, что не узнает город и его людей.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко показал будни в оккупированном россиянами городе.

Видео Андрющенко выложил в своем Телеграм-канале. Он уточнил, что видео снято в Центральном районе, в 23 жилом микрорайоне, который в настоящее время является самым заселенным в городе. На видео видно, что урны переполнены мусором, поэтому он валяется на земле. А на скамейках, расположенных неподалеку спят пьяные мужчины.

"Типичная картинка на 12 часов дня. Я не узнаю этот город и этих людей. Россия маргинализировала Мариуполь до максимальной точки. Эта политика оказалась очень эффективной", - прокомментировал он.

Кроме того, Мариупольский горсовет обнародовал видео того, что осталось от рынка "Азовский" в Мариуполе. В горсовете отметили, что до полномасштабного вторжения этот рынок был одним из торговых хабов, который способствовал развитию экономики и торговли города.

Во время блокады российские оккупанты его разрушили и превратили в склад поврежденных автомобилей мирных мариупольцев. Авто были повреждены из-за обстрелов. "Через полтора года российской оккупации рынок выглядит так", - прокомментировали в горсовете.

Ситуация в Мариуполе

В Мариуполе сохраняется ужасная ситуация. Оккупанты методично уничтожают все украинское, что осталось в городе. Также россияне заставляют местное население оформлять российские паспорта. Оккупанты даже прибегают к шантажу, например, людям с сахарным диабетом не выдают инсулин, пока они не покажут паспорт РФ.

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