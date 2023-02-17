Оккупанты ищут новый мобилизационный ресурс на коммунальных предприятиях и в городской структуре, в частности в школах.

Российские оккупанты начали в Мариуполе открытую мобилизацию. Об этом сообщила пресс-служба городского совета Мариуполя.

Стало известно, что в одно из учебных заведений оккупированного города поступило мобилизационное распоряжение.

"Теперь мужчин, которые работают преподавателями и первыми получили российский паспорт, отправят в окопы. До этого трое работников коммунального предприятия оккупантов "Автодор" также были мобилизованы и отправлены умирать за "асвабадителей". Такие случаи не единичны. Вскоре это станет новой нормой. Теперь оккупанты ищут новый мобилизационный ресурс на коммунальных предприятиях и в городской структуре, потому что не все так хорошо на фронте", - говорится в сообщении.

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Как подчеркивают в горсовете, то, что мариупольцев уже официально начинают использовать в качестве пушечного мяса, вполне ожидаемо.

Ситуация в Мариуполе

Как сообщал УНИАН, ранее во временно оккупированном Мариуполе в армию российских оккупантов начали мобилизовать бездомных. Также вражеское войско комплектуют нарко- и алкозависимыми горожанами.

В Мариуполе оккупанты начали массово проверять телефоны у школьников - так они шакируют людей, которые поддерживают Украину.

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