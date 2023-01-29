По словам советника мэра, центр города постепенно превращается в лунную пустыню.

Восстановление уже разрушенных российскими оккупантами объектов в Мариуполе может занять от 5 до 8 лет.

Об этом сообщил в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он добавил, что захватчики не останавливаются и продолжают уничтожать город.

"Центр Мариуполя превращается в лунную пустыню. Острова домов, горы из строительного мусора и кратеры оголенных фундаментов. Русня будет писать о "реконструкции и здесь будут быстро строить новое". На то она и русня, чтобы врать. На восстановление в таких масштабах уйдут годы. Чтобы отстроить то, что уже снесено нужно от 5 до 8 лет. А они не останавливаются уничтожать дальше. Россия. Только разрушение и смерть. Ее постоянные спутники и партнеры. Других - нет", - подчеркнул Андрющенко.

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Ситуация в Мариуполе

Недавно российские захватчики "назначили" новым так называемым "мэром" оккупированного города Мариуполь Олега Моргуна, осужденного украинским судом к 11 годам лишения свободы за участие в террористической организации "ДНР".

Также сообщалось, что Россия не намерен восстанавливать металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе, который был разрушен оккупантами.

10 января стало известно, что во временно оккупированном Мариуполе находятся более 30 тыс. россиян, возле города они готовят оборонительные линии.

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