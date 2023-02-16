Также вражеское войско комплектуют нарко-и алкозависимыми горожанами.

Во временно оккупированном Мариуполе в армию российских оккупантов мобилизуют бездомных.

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, также вражеское войско комплектуют нарко - и алкозависимыми горожанами.

"Во временно занятом врагом Мариуполе российские захватчики проводят мероприятия по "мобилизации" отдельных представителей общества. Отныне бездомных, а также лиц с алкогольной или наркотической зависимостью забирают во вражеское войско", - указано в сообщении.

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Ситуация в Мариуполе-детали

После оккупации Мариуполя российские захватчики выгоняли людей из домов и сносили дома.

В декабре 2022 года стало известно, что в городе захватчики планируют снести целый квартал возле завода "Азовсталь". В Мариупольском горсовете добавили, что в домах, которые хотят снести враги, нет газа, отопления и света, но в них еще жили люди.

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области российские захватчики и коллаборанты активно ищут жителей, которые поддерживают Украину. Проверки дошли даже до детей.

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