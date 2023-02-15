Противники превратили важный объект в сплошные руины.

Железнодорожный вокзал в Мариуполе полностью уничтожен российскими захватчиками.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет в Telegram. "Железнодорожный вокзал в оккупированном Мариуполе полностью уничтожен россиянами. Место, откуда мы отправлялись путешествовать, и первое место, которое видели, когда возвращались в родной Мариуполь. Теперь здесь сплошные развалины...", - сказано в сообщении.

В горсовете добавили, что "русский мир" в Мариуполь принес вот что - разрушение, нищету, холод и смерть.

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Отмечается, что еще меньше года назад планировалось создать современный вокзал европейского уровня. "Однако россияне не победят наши мечты и планы! Уже сейчас, совместно с мариупольцами, формируем видение будущего города после деоккупации", - говорится в сообщении.

Ситуация в Мариуполе сегодня - это стоит знать

Как сообщал УНИАН, после оккупации Мариуполя российские захватчики выгоняли людей из домов и сносили жилье.

В декабре 2022 года стало известно, что в городе захватчики планируют снести целый квартал возле завода "Азовсталь". В Мариупольском горсовете добавили, что в домах, которые хотят снести враги, нет газа, отопления и света, но в них еще жили люди.

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