Противник пытается ускорить запуск Мариупольского порта, чтобы избежать проблем с военной логистикой, отметил советник мэра Мариуполя.

У российских захватчиков возникла серьезная проблема с военной логистикой - грузовики застряли на грунтовой части Мариупольской трассы.

Трасса Мариуполь - Мелитополь/Крым снова в пробках, все наглухо забито, из-за этого переброска противником подкрепления своим прихвостням, топлива и боеприпасов значительно замедлилась, написал советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко на своем канале в Telegram.

"Военные грузовики пытаются прорваться через грунтовую часть - только больше парализуют пробку... хорошо, потому что переброска военного подкрепления, пока живой силы, топлива и БК значительно замедлена... именно поэтому оккупанты пытаются ускорить запуск Мариупольского порта, чтобы избежать проблем с военной логистикой", - отметил он.

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Ранее Петр Андрющенко сообщил, что российские захватчики накапливают технику в районе Мариуполя. Стоит отметить, что ранее погода уже мешала оккупантам перебрасывать подкрепление своим прихвостням.

Ситуация на фронтах в Украине - сегодня это стоит знать

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, которые были опубликованы утром 29 марта, захватчики за прошедшие сутки 57 раз неудачно атаковали украинских воинов на Авдеевском, Бахмутском, Марьинском и Лиманском направлениях.

В Минобороны Украины отмечали, что враг продолжает концентрировать свои наибольшие наступательные способности на Бахмутском направлении.

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