Враг стремится подорвать доверие украинцев и военных к решениям командования по Бахмуту, отметила заместитель министра обороны.

В Минобороны рассказали об информационно-психологических операциях врага по ситуации в Бахмуте.

Как сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, враг продолжает концентрировать наибольшие свои наступательные способности на Бахмутском направлении. "Параллельно они аккумулируют и все свои медийные усилия вокруг темы боев за Бахмут. Собственно, так и выглядит информационно-психологическое подкрепление военных действий", - отметила она.

По словам Маляр, сейчас противник отрабатывает медийно три задачи: подорвать доверие украинского общества и военных к решениям командования по Бахмуту, демотивировать и психологически ослабить украинское войско и спровоцировать украинское военное руководство на ошибочные действия.

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"Для этого они пытаются сместить акценты в теме Бахмута и нивелировать то, что является нашим преимуществом - разумное и грамотное планирование операций. Смещенный акцент - рассматривать Бахмут как апокалиптическое событие и делать из этих боев разделение реальности на "до" и "после". Этот психологический трюк используется для внушения нужных идей и нарративов врага", - считает заместитель министра.

По ее мнению, когда общество воспринимает бои в Бахмуте как фактор, который конечным образом повлияет на ход войны, - это дает возможность врагу продвигать в инфополе выгодные для него сценарии действий украинской армии.

"Излишне накрученное приближением "конца" испуганное общество по замыслу врага должно начать давить на военно-политическое руководство насчет прекращения оборонительных действий. Это и есть в чистом виде ИПСО с целью влияния на принятие военных решений", - добавила Маляр.

Так, сейчас враг использует следующие месседжу в своих ИПСО: якобы решение держать Бахмут политические, якобы Бахмут нет смысла держать, там почти все в окружении, и якобы героизм украинских бойцов раздувает украинская пропаганда.

Кроме того, оккупанты эксплуатируют в российских ИПСО на тему Бахмута фамилии президента Украины Владимира Зеленского и командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александра Сырского.

В Минобороны отметили, что это враг делает для того, чтобы подорвать доверие к Сырскому и Зеленскому и спровоцировать конфликты в военном руководстве государства.

"Ведь в российских вбросах не пишут, что военные решения не принимаются единолично. Есть военное командование во главе с главнокомандующим и начальником Генштаба. Кроме того, постоянно заседает Ставка верховного главнокомандующего, где тоже принимаются оперативные решения с участием всех воюющих силовых структур", - уточнила заместитель главы Минобороны.

Маляр подчеркнула, что сейчас идет активная фаза войны, как в Бахмуте, так и по другим направлениям на востоке Украины, где с января 2023 продолжается полномасштабное наступление врага.

"Мы обороняем Бахмут так же преданно, как каждый другой населенный пункт. Применение наших сил и средств определяется не политической целесообразностью, а тем, какие ресурсы необходимы для отпора врагу и выполнения боевых задач на данном направлении. Оборона Бахмута сейчас обусловлена оперативно-тактической целесообразностью, а решения принимаются грамотные, взвешенные и направленные на выполнение актуальных оборонных задач", - пояснила она.

Среди оборонительных задач в частности: удержание занимаемых рубежей и позиций, недопущение продвижения противника вглубь территории, нанесение врагу значительных потерь и создание условий для перехода в контрнаступление.

"Оборонять Бахмут будут до тех пор, пока нам это будет необходимо с точки зрения выполнения военных оборонных задач. И это наше военное командование, а не российские ИПСО, будет определять, до каких пор будет осуществляться оборона Бахмута. И самая неприятная для врага информация. Бои за Бахмут - не апокалипсис. Это - еще одна героическая страница мощной украинской армии в войне против Российской Федерации", - подчеркнула Маляр.

Ситуация на фронтах в Украине - сегодня это стоит знать

Генштаб Вооруженных сил Украины утром 29 марта сообщил, что на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Лиманском за минувшие сутки украинские воины отразили 57 атак со стороны противника.

В Генштабе отмечали, что эпицентрами боев остаются Бахмут, Авдеевка, Марьинка, Белогоровка и окрестности этих населенных пунктов. Стоит отметить, что во время боев за Бахмут РФ понесла огромные потери. Западные СМИ писали, что ликвидированы до 30 тысяч оккупантов.

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