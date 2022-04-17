Женщина-военнослужащая просила деблокировать Мариуполь.

В заблокированном оккупантами Мариуполе Донецкой области погибла Елена Кушнир - медик Национальной гвардии, которая имела звание старший сержант.

Медик эвакуировали маленького сына, а сама осталась в городе, чтобы спасать не только военнослужащих, но и мирных людей, написала в Facebook журналистка Татьяна Даниленко.

Автор отметила, что Кушнир потеряла любимого человека в первые дни войны Украины с Россией.

В марте медик записала видео, в котором призвала деблокировать Мариуполь, дать возможность привезти медикаменты, эвакуировать раненых и по-человечески похоронить мертвых.

"...Мы не мученики - мы борцы, но сейчас нуждаемся в помощи всей Украины. Мариуполь - это Украина", - сказала Кушнир.

Журналистка добавила, что, по ее данным, в Мариуполе находятся не менее 100 женщин-военнослужащих, и у них нет доступа к воде и элементарным средствам гигиены.

Напомним, войска РФ вторглись в Украину рано утром 24 февраля.

Враг сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирное население, в частности, наносил удары по Мариуполю. Город заблокирован врагом, за него идут бои.

11 апреля "Азов" сообщил, что оккупанты в Мариуполе с беспилотника сбросили на военных и мирных жителей неизвестное отравляющее вещество, есть пострадавшие.

Позже глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко рассказал, что в результате действий противника в Мариуполе уже погибли более 20 тысяч человек.

15 апреля президент Владимир Зеленский сказал, что в городе разрушено 95% всех зданий.

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