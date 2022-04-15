По его словам, в городе могут быть десятки тысяч погибших, россияне сжигают украинцев в мобильных крематориях.

Российские оккупанты почти полностью разрушили город Мариуполь Донецкой области. Вероятно, десятки тысяч людей погибли, еще тысячи были вывезены из Украины.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC.

"95% всех зданий, 95% разрушено в Мариуполе! Это один из самых больших городов не только в Украине, но и в Европе. 500 тысяч жителей. 500 тысяч человек! Сколько из них убито - никто не знает. Никто не знает, сколько людей осталось. Никто не знает. Некоторые журналисты там побывали. Два парня из Associated Press. Они вернулись, и я с ними говорил. Они, они… это даже не шок. Это другое чувство, с другой планеты. Они - профессиональные журналисты, но ничего подобного они не видели. Они не понимают, как такое возможно. И никто не знает, сколько людей погибло. В будущем мы, конечно, узнаем. Вы знаете, что они взяли с собой передвижные крематории", - рассказал глава государства.

Зеленский подтвердил, что россияне используют мобильные крематории для уничтожения тел украинцев.

"Они взяли эти крематории, очень много свидетелей этого. И они просто сжигают трупы людей, чтобы было минимум доказательств. Но все равно, вы видите - в Буче, Бородянке, Дмитровке - этого не будет достаточно, чтобы спрятать все это. Это невозможно, поэтому доказательства будут. Точно так же и в Мариуполе, мы уже вывезли десятки, сотни тысяч людей, но мы понимаем, что в Мариуполе, возможно, погибли десятки тысяч людей, потому что, например, губернатор Донецкой области говорил, что, по его мнению, по его статистике, 20 тысяч человек могли погибнуть в Мариуполе", - отметил президент.

По его словам, точная судьба людей, отправившихся в сторону оккупированной территории и вывезенных в сторону России, неизвестна.

"Кого-то они не пустили (оккупанты - УНИАН), кто-то смог спастись на своем транспорте. Они (мирные граждане Украины - УНИАН) уезжали на машинах, мы им помогали добраться в сторону Запорожья. Мы вывезли очень много людей, но также очень много людей попало на оккупированные территории и потом уже в Российскую Федерацию. У нас есть информация, что речь идет о десятках тысяч людей. И также у нас есть информация, что среди этих десятков тысяч людей, они все куда-то исчезли. Мы знаем, что им меняли документы, некоторым давали российские паспорта. Их завозят в российскую глубинку. Кто-то попадает в лагеря, кто-то - в другие места. Что с этими людьми - никто не знает. Никто. Ни Красный Крест, никто не дает нам эту информацию. Всю информацию, которую мы получаем, - на уровне, что кто-то бежал, кто-то вышел на связь, у кого-то был телефон, кто-то передал информацию, кто-то кого-то видел", - рассказал Зеленский.

При этом он отметил, что может понять граждан Украины.

"Я могу понять наших людей, которые... Территории были оккупированы и в течение долгого времени у них не было еды, воды, ничего. И им сказали: возьмите российский паспорт. И вы получите еду. И я могу понять, почему так делали. Там были матери с детьми. И это негуманно. И таких примеров множество. И они это делали нарочно. Это их политика. Поэтому мы и говорим, что это не война, это геноцид. Вот поэтому мы так и говорим. ... Геноцид. Если вы не хотите перемен - не получите хлеба. Что это значит, как понять? Путин и его военные называют это операцией. Какая операция? Менять свою жизнь на кусок хлеба? Это - операция?", - добавил глава государства.

Напомним, Верховная Рада признала действия России и ее армии в Украине геноцидом украинского народа. В постановлении депутаты также призвали международное сообщество осудить военные преступления и преступления против человечности, которые совершают российские оккупанты в Украине.

Ситуация в Мариуполе: что известно

Как рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, российские захватчики фактически превращают город в гетто для украинцев по кальке нацистов во Львове и Польше. Гражданских побуждают надевать белую ленту - хотят сделать людей "приманкой" для ВСУ.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина работает с партнерами для получения вооружения, чтобы разблокировать Мариуполь.

Вас также могут заинтересовать новости: