Не получив никакой психологической помощи после пережитого, люди в Мариуполе буквально сходят с ума, подчеркнул Андрющенко.

Советник городского головы временно оккупированного Мариуполя Донецкой области Петр Андрющенко заявил, что безопасность и Мариуполь сейчас являются словами-антонимами. Причиной этому является целый комплекс проблем.

"Все это, прежде всего, последствия оккупации, блокады. И здесь, с одной стороны, есть социально-психологический фактор, который касается непосредственно самих наших мариупольцев. Безусловно, после того психологического глобального стресса, в котором были наши горожане, который пережили люди в городе, и не получив никакой психологической помощи, люди буквально сходят с ума. Безусловный рост психических заболеваний. И на сегодня никакой психической и психологической помощи люди не могут в городе получить, потому что нет ни врачей-специалистов, ни спецмедучреждений. Люди просто брошены. Поэтому, с одной стороны, безусловные вещи происходят сами по себе", – подчеркнул он в эфире телеканала FREEДОМ.

Кроме того, Россия проводит сознательную политику маргинализации в отношении коренных мариупольцев. Она, по словам Андрющенко, проводится в разрушенном россиянами городе с первого дня оккупации.

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"Тогда, когда, грубо говоря, водка была доступнее хлеба и питьевой воды, и стоила примерно одинаково. Ничего с этим не поделаешь", – подчеркнул он.

В то же время доминирующим фактором советник мэра Мариуполя называет абсолютный беспредел, беззаконие и безнаказанность со стороны граждан РФ независимо от того, военные это или гражданские. Он подчеркнул, что все так называемые "правоохранительные органы" в оккупированном городе имеют четкое распоряжение вообще не реагировать, если стороной преступления, правонарушения или скандала является гражданин РФ.

"Они правы по умолчанию. Единственное, когда они реагируют, когда есть или резонанс (как погибшая девочка Ира из Мангуша), исключительный случай, или если здесь две стороны – русские и русские. Тогда уже разбираются, кто прав, кто виноват и кому какая ответственность. Если одна из сторон – мариупольцы, украинцы, даже дончане из так называемой "ДНР", которые считают себя россиянами, российские условно "правоохранительные органы" никак не реагируют и сразу становятся на защиту – публичную и непубличную – граждан РФ", – рассказал Андрющенко.

Ситуация в Мариуполе – последние новости

Под Мариуполем нашли мертвой 12-летнюю девочку Ирину Губареву из Мангуша. Ее искали несколько дней после того, как она пошла гулять и исчезла. Есть версия, что девочку мог насмерть сбить оккупант. Отмечается, что тело ребенка нашли в 30 километрах от Мангуша – в поселке Республика.

В то же время в самом Мариуполе процветает наркоторговля, рэкет и крышевание. Депутат горсовета Дмитрий Забавин рассказал, что в городе также огромные проблемы с медициной, из-за чего многие мариупольцы не смогли пережить зиму.

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