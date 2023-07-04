Убийства противников тщательно скрывают, выяснил Мариупольский горсовет.

Во временно оккупированном россиянами городе Мариуполь Донецкой области при загадочных обстоятельствах ликвидированы восемь российских захватчиков.

В течение последних двух недель в разных районах нашли двух врагов, застреленных в затылок, и шестерых - зарезанных, об этом одному из Telegram-каналов рассказал офицер РФ, который находился в городе, сообщил Мариупольский горсовет.

Офицер противника добавил, что убийства оккупантов тщательно скрывают, чтобы среди других захватчиков не возникла паника.

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"...По словам оккупантов, они видят, что мариупольцы их не любят. Поэтому есть подозрение, что это сделали местные жители. И неудивительно, мариупольцы не рады российским оккупантам и ждут Украину!" - подчеркнули в горсовете.

Интересные новости о Мариуполе - что стоит знать

Россияне захватили Мариуполь в конце мая 2022 года, за город долго шли жестокие бои. Противники почти полностью уничтожили Мариуполь, погибли десятки тысяч человек.

РФ оккупировала город, но ей не удалось покорить его. В сети появлялась информация, что в городе работают партизаны. В конце июня "Мариупольское сопротивление" сообщило, что члены партизанского движения уничтожили четырех вражеских офицеров.

Стоит отметить, что Россия на нашей земле уже понесла колоссальные потери. Потери России в Украине на сегодня, 4 июля, составляют примерно 231 030 оккупантов.

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