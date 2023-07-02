Кроме того, в городе большие проблемы с медициной, из-за этого многие жители Мариуполя с хроническими заболеваниями не смогли пережить зиму.

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области с приходом российских захватчиков появились все элементы 90-х. В разрушенном городе процветает рэкет и крышевание, распространена и наркоторговля.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал депутат Мариупольского горсовета Дмитрий Забавин. Он подчеркнул, что мариупольцы продолжают выживать, зато россияне национализируют ту недвижимость, которая сохранилась. И это не единственная проблема, с которой сталкиваются люди в оккупированном Мариуполе.

"Появилась проблема с выплатой заработных плат обычным рабочим, которые выживают в этих сложных условиях. В Мариуполе процветает рэкет и крышевание. Наблюдаются все элементы 90-х, которые вместе с российской оккупацией появились в Мариуполе. Процветает наркоторговля. Даже бабушки, которые продают на рынках помидоры и огурцы, которые они вырастили, вынуждены платить либо участковым оккупационным, либо бандитам. Вот сегодня такие, к сожалению, реалии в Мариуполе", – уточнил Забавин.

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Кроме того, в городе большие проблемы с медициной. Из-за этого многие жители Мариуполя с хроническими заболеваниями не смогли пережить зиму.

"С медициной огромная проблема. Скорая просто не приезжает на вызовы людей, когда что-то серьезное происходит. Соответственно, многие люди с хроническими заболеваниями эту зиму просто не пережили", – добавил Забавин.

Оккупированный Мариуполь: последние новости из города

В конце июня появилась информация, что российские оккупанты начали проверять детей в Мариуполе на "лояльность к Украине". Также местных подростков проверяют на причастность к партизанскому движению. В целом, по данным Центра нацсопротивления, в городе усилились фильтрационные мероприятия.

23 июня сообщалось о громких взрывах в районе порта в оккупированном Мариуполе. Местные партизаны заявили, что в результате атаки были ликвидированы по меньшей мере четыре офицера Вооруженных сил России.

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