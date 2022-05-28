От схемы "оказания помощи" Россия только выиграет, поскольку собрала немало свидетельств "преступлений украинской армии", которые мариупольцы заполнили собственноручно.

Жители захваченного оккупантами Мариуполя вопреки обещаниям захватчиков не могут получить компенсацию за разрушенное ими же жилье.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

В частности, условия для получения компенсации, которые выдвинули оккупанты, многие пострадавшие не могут выполнить.

"Громкие анонсы России о глобальном восстановлении и компенсации за разрушенное жилье неожиданно (на самом деле - нет) обернулось большим обманом. Вопрос в том, что министерство строительства так называемой "ДНР" выпустило разъяснение, что для получения компенсации от России владельцы разрушенного жилья в Мариуполе должны подать оригиналы документов, подтверждающих право собственности. Не сложно догадаться, что все документы у людей превратились в пепел или навсегда спрятаны под завалами. Получить копии или даже распечатать выписки из реестров - невозможно", - отметил Андрющенко.

По его словам, оккупанты советуют обращаться в "администрацию" главаря "ДНР" Пушилина для получения помощи, но и там пожимают плечами.

"Сейчас оккупационную администрацию Мариуполя забрасывают жалобами, но те лишь разводят руками кивая в сторону Донецка. Приемная Пушилина (та же сторона, куда кивают мариупольские коллаборационисты) в свою очередь тоже пожимают плечами и говорит, что это решение России. Круг замкнулся", - добавил советник мэра.

Андрющенко акцентирует, что от схемы "оказания помощи" Россия только выиграет, поскольку собрала немало свидетельств "преступлений украинской армии".

"В итоге, только Россия снова в прибыли получив тысячи сфабрикованных, но собственноручно заполненных свидетельств о фейковых преступлениях украинской армии", - отметил он.

Как оккупанты врали, что возместят потери мариупольцам

Как сообщал УНИАН, ранее советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты в Мариуполе начали регистрацию на компенсацию за уничтоженное жилье и/или потерю члена семьи. За жилье обещают 500 тысяч рублей (около 6 тысяч долларов), за погибшего члена семьи – 3 млн рублей (около 33 тысяч долларов).

При этом в заявлении мариупольцы должны указывать, что имущество было уничтожено украинскими военными, а близкие убиты украинской армией. В случае отсутствия/отказа такой отметки оккупанты сообщают, что никакая компенсация проведена не будет.

Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко предупреждал, что российские оккупанты заманивают жителей в город обещаниями о компенсации за разрушенное жилье.

"Те разговоры, которые сегодня есть, что российские войска предлагают приезжать и получить компенсационные выплаты за поврежденное имущество, - это бред и ложь. Потому что город почти разрушен - 90% жилого сектора повреждено, 70% это прямое попадание, 50% превратили россияне в пепел", - сказал мэр.

По словам Бойченко, на сегодня сумма возмещения составляет миллиарды долларов, и обещания оккупантов являются лишь пропагандой, которую они распространяют, чтобы больше привлекать людей в город.

"А затем, как обычная террористическая организация, они будут торговаться в отношении этих эвакуационных миссий. Это ловушка, надо это понимать", - подчеркнул Бойченко.

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