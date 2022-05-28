Жители захваченного оккупантами Мариуполя вопреки обещаниям захватчиков не могут получить компенсацию за разрушенное ими же жилье.
Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
В частности, условия для получения компенсации, которые выдвинули оккупанты, многие пострадавшие не могут выполнить.
"Громкие анонсы России о глобальном восстановлении и компенсации за разрушенное жилье неожиданно (на самом деле - нет) обернулось большим обманом. Вопрос в том, что министерство строительства так называемой "ДНР" выпустило разъяснение, что для получения компенсации от России владельцы разрушенного жилья в Мариуполе должны подать оригиналы документов, подтверждающих право собственности. Не сложно догадаться, что все документы у людей превратились в пепел или навсегда спрятаны под завалами. Получить копии или даже распечатать выписки из реестров - невозможно", - отметил Андрющенко.
По его словам, оккупанты советуют обращаться в "администрацию" главаря "ДНР" Пушилина для получения помощи, но и там пожимают плечами.
"Сейчас оккупационную администрацию Мариуполя забрасывают жалобами, но те лишь разводят руками кивая в сторону Донецка. Приемная Пушилина (та же сторона, куда кивают мариупольские коллаборационисты) в свою очередь тоже пожимают плечами и говорит, что это решение России. Круг замкнулся", - добавил советник мэра.
Андрющенко акцентирует, что от схемы "оказания помощи" Россия только выиграет, поскольку собрала немало свидетельств "преступлений украинской армии".
"В итоге, только Россия снова в прибыли получив тысячи сфабрикованных, но собственноручно заполненных свидетельств о фейковых преступлениях украинской армии", - отметил он.
Как оккупанты врали, что возместят потери мариупольцам
Как сообщал УНИАН, ранее советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты в Мариуполе начали регистрацию на компенсацию за уничтоженное жилье и/или потерю члена семьи. За жилье обещают 500 тысяч рублей (около 6 тысяч долларов), за погибшего члена семьи – 3 млн рублей (около 33 тысяч долларов).
При этом в заявлении мариупольцы должны указывать, что имущество было уничтожено украинскими военными, а близкие убиты украинской армией. В случае отсутствия/отказа такой отметки оккупанты сообщают, что никакая компенсация проведена не будет.
Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко предупреждал, что российские оккупанты заманивают жителей в город обещаниями о компенсации за разрушенное жилье.
"Те разговоры, которые сегодня есть, что российские войска предлагают приезжать и получить компенсационные выплаты за поврежденное имущество, - это бред и ложь. Потому что город почти разрушен - 90% жилого сектора повреждено, 70% это прямое попадание, 50% превратили россияне в пепел", - сказал мэр.
По словам Бойченко, на сегодня сумма возмещения составляет миллиарды долларов, и обещания оккупантов являются лишь пропагандой, которую они распространяют, чтобы больше привлекать людей в город.
"А затем, как обычная террористическая организация, они будут торговаться в отношении этих эвакуационных миссий. Это ловушка, надо это понимать", - подчеркнул Бойченко.
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