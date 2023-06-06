Украинские воины держатся и отражают атаки противников.

В последние дни на территории Луганской области российские оккупанты усилили свое давление.

Об этом во вторник, 6 июня, в эфире информационного телемарафона заявил начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор. "В последние дни, с выходных, имеем усиление давления врага - именно ракетного и авиационного, идут постоянные обстрелы. Всячески пытаются штурмовать Белогоровку, но наши Силы обороны там держатся, наносят поражение противнику, очень тяжелые бои идут", - сказал он.

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По его словам, кроме того, враги "постоянно лупят по Невскому, где 120 человек находятся, только за сегодняшнюю ночь там три дома были уничтожены, люди не пострадали, но зданий уже нет".

Ситуация на фронтах в Украине - сейчас это стоит знать

Как сообщал УНИАН, в своей сводке Генштаб Вооруженных сил Украины указал на то, что ситуация на фронте начинает обостряться. За минувшие сутки украинские защитники отразили свыше 40 вражеских атак на ряде направлений, хотя до этого долгое время их было меньше 30.

Кроме этого, минувшей ночью россияне в очередной раз атаковали Украину, запустив 35 крылатых ракет из района Каспийского моря. Все ракеты были сбиты украинской ПВО.

Также прошлой ночью российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС, что привело к ее критическим разрушениям. Под угрозой затопления находятся около 80 населенных пунктов Херсонской области.

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