В РФ местные органы власти некоторых районов пытаются выполнить мобилизационный план за счет безработных, отметили в Генштабе ВСУ.

В Луганской области в больницу доставили около 300 раненых из числа заключенных, воевавших на стороне российских оккупантов.

Об этом идет речь в оперативной информации по состоянию на 06:00 Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"В Луганской области в местную больницу в Новосветловке доставлены около 300 раненых человек из числа заключенных, которые согласились воевать на территории Украины", - говорится в заметке.

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В Генштабе напомнили, что для того, чтобы и в дальнейшем поддерживать вооруженную агрессию против Украины, в России продолжается мобилизация.

"Местные органы власти некоторых районов пытаются выполнить план за счет безработных мужчин призывного возраста, тем самым решить внутреннюю проблему", - говорится в сообщении.

Мобилизация в России 2022 - важные новости

Как сообщал УНИАН, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о мобилизации российских военнослужащих, пребывающих в запасе. Министр обороны страны Сергей Шойгу озвучил планы мобилизовать около 300 тыс. человек.

По данным украинской разведки, мобилизованным лицам в России не хватает военной формы, спальных мест и уборных.

Ранее РФ проводила скрытую мобилизацию. В начале августа СМИ писали, что владелец частной военной компании "Лига" (ранее ее называли ЧВК "Вагнера") Евгений Пригожин лично вербовал заключенных в российских колониях для участия в войне с Украиной.

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