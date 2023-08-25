Все пять выпущенных врагом целей были уничтожены.

В ночь на 25 августа российские оккупанты нанесли удар по Украине ракетами воздушного и морского базирования. Враг атаковал с акваторий и Черного, и Азовского морей.

Как сообщили в командовании Воздушных сил, все пять выпущенных врагом целей были уничтожены.

"В направлении южных областей с самолетов Су-34 были выпущены две управляемые авиационные ракеты Х-59 из Черного моря и две крылатые ракеты "Калибр" с малого ракетного корабля из Азовского моря. Также зафиксирован пуск одного ударного БПЛА типа "Шахед" с направления Приморско-Ахтарск", – отметили в ПС и добавили, что ракеты ликвидированы в пределах Одесской, ударный БпЛА – в Днепропетровской области.

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Удар по Украине 25 августа - это надо знать

Ночью Россия атаковала Украину ракетами. Воздушная тревога была объявлена ряду областей - южных и восточных (на Донетчине и Запорожье она была связана с активностью российской тактической авиации).

Около 4 часов стало известно о пролете скоростных целей над Николаевской областью. В конце концов о ракетной безопасности предупредили Одесскую область. К 5 часам раздался отбой воздушной тревоги.

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