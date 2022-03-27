Из захваченного населенного пункта люди выбирались пешком туда, где их смогли забрать, отметили в полиции.

Сегодня, 27 марта, из одного из сел Вышгородского района Киевской области, которое уже длительное время находится в оккупации российских войск, удалось вывезти более 200 человек.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Киевской области Андрей Небитов.

"Сегодня, после длительных и напряженных баталий из оккупированного населенного пункта Вышгородщины все же удалось спасти мирных жителей. Люди выбирались пешком туда, где их смогли забрать волонтеры, полицейские и местные власти. Измученных и истощенных голодом граждан правоохранители фактически выносили на руках", - отметил глава полиции Киевщины.

По его словам, полицейские совместно с волонтерами и органами местного самоуправления эвакуировали автобусами и полицейскими автомобилями более 200 детей, женщин и лиц пожилого возраста. Сейчас все находятся в безопасности.

Напомним, рано утром 24 февраля войска РФ ворвались на территорию Украины.

Сначала враг сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирные города, в частности, Киев. Под столицей - на Житомирской трассе, в Гостомеле, в Ирпене и Буче шли бои, в Вышгородском районе оккупанты взяли под контроль некоторые села.

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