По предварительным данным, в результате удара уничтожено 20-30 оккупантов.

7 апреля Воздушные силы Вооруженных сил Украины успешно поразили и уничтожили пункт управления 81-го самоходного артиллерийского полка Вооруженных сил противника на временно оккупированной территории Херсонской области. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

"Благодаря профессиональному мастерству украинских летчиков было полностью разрушено бетонное сооружение. Потери пока уточняются, но уничтожено 20-30 оккупантов", - говорится в сообщении.

В Генштабе также сообщили, что это поражение существенно подорвало способность вражеских подразделений вести боевые действия в этом районе.

Видео дня

Беспилотники атаковали российский аэродром "Моздок"

Как сообщал УНИАН, ночью неизвестные дроны атаковали военный аэродром россиян в Моздоке (Северная Осетия, РФ), писало "Астра" со ссылкой на очевидцев.

Губернатор Северной Осетии-Алании Сергей Меняйло объявил режим беспилотной опасности в 04:14. Впоследствии он сообщил, что в Моздоке якобы сбито 15 БпЛА. "По информации Минобороны России, системами ПВО уничтожено 15 беспилотников. Жертв и разрушений нет", - заявил он в Telegram.

"Астра" геолокувала фото с дымом после атаки в Моздоке - кадры сделаны возле здания районного дворца культуры. Это примерно в 6 километрах от авиабазы. Жители города заявили, что атака была нацелена именно на аэродром.

Ранее аэродром "Моздок" был поврежден в результате атаки в июле 2024 года. О последствиях этой атаки не сообщается. Зато в Минобороны страны-оккупанта заявили о массированной атаке дронов в ночь на 9 апреля. Отмечалось, что сбито якобы 158 БпЛА, в том числе над территорией Северной Осетии-Алании - 15.

Вас также могут заинтересовать новости: