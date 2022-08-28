Противники, в частности, потеряли три единицы автомобильной бронетехники.

В Херсонской области защитники Украины попали в три вражеских пункта управления и в склады боеприпасов, уничтожено 11 противников.

В результате ударов украинских воинов ликвидированы также вражеская самоходная гаубица "Мста-С" и три единицы автомобильной бронетехники захватчиков, говорится на странице оперативного командования "Пивдень" Вооруженных сил Украины в Facebook.

"...огневые задачи наших ракетно-артиллерийских подразделений реализованы попаданием в три пункта управления в Херсоне и Дарьевке, в том числе и 35-й рашистской армии в Новой Каховке. Также поражены склады боеприпасов в Любимовке и Херсоне", – говорится в сообщении.

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Напомним, войска России рано утром 24 февраля вторглись в Украину. Противнику, в частности, удалось захватить часть Херсонской области.

Украинская армия дает достойный отпор врагу. На нашей территории по состоянию на 28 августа уже уничтожили около 46 750 захватчиков.

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