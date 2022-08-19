На Херсонщине украинские военные попали в Каховский мост, который российские оккупанты только что восстановили.
Об этом советник председателя Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань написал на своей странице в Facebook.
По его словам, оперативное командование "Пивдень" официально подтвердило, что ВСУ разрушили планы оккупантов отремонтировать и использовать Каховский мост.
"Ждем" открытия "Антоновского, о котором нам рассказывают россияне", - отметил он.
Напомним, что в течение 18 августа российские захватчики потеряли:
- 73 солдат;
- три танка;
- четыре пусковые установки и одну радиолокационную станцию к ЗРК С-300;
- 5 единиц бронированной и автомобильной техники;
- один склад боеприпасов.
Сейчас окончательные потери врага доразведываются. Как сообщал УНИАН, за сутки украинские воины уничтожили 400 оккупантов. Общие боевые потери россиян на сегодня составляют около 44 700 человек.