Советник председателя Херсонской ОВА отметил, что ожидает "открытия" Антоновского моста, которое обещают захватчики.

На Херсонщине украинские военные попали в Каховский мост, который российские оккупанты только что восстановили.

Об этом советник председателя Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань написал на своей странице в Facebook.

По его словам, оперативное командование "Пивдень" официально подтвердило, что ВСУ разрушили планы оккупантов отремонтировать и использовать Каховский мост.

"Ждем" открытия "Антоновского, о котором нам рассказывают россияне", - отметил он.

Напомним, что в течение 18 августа российские захватчики потеряли:

73 солдат;

три танка;

четыре пусковые установки и одну радиолокационную станцию к ЗРК С-300;

5 единиц бронированной и автомобильной техники;

один склад боеприпасов.

Сейчас окончательные потери врага доразведываются. Как сообщал УНИАН, за сутки украинские воины уничтожили 400 оккупантов. Общие боевые потери россиян на сегодня составляют около 44 700 человек.

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