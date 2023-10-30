Оккупанты совершили несколько атак.

Российские захватнические войска ночью ударили по Центральному району Херсона, в результате атаки есть пострадавшие и разрушения.

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в своем Telegram-канале. "Армия РФ с временно оккупированного левого берега в течение часа несколько раз атаковала Херсон! Под ударом оказался Центральный район города", - написал он.

В результате попаданий российских снарядов повреждены, в частности, дома мирных жителей. Сейчас точно известно, что 68-летний мужчина получил многочисленные осколочные ранения, его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Также военная администрация уточняет информацию о пострадавшей 34-летней женщине.

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Российские атаки по Херсонщине: последние новости

Как известно, российские захватнические войска систематически бьют по области из минометов, артиллерии, "Градов", танков, беспилотных летательных аппаратов и авиации.

В Силах обороны юга сообщили, что оккупанты увеличили использование управляемых авиационных бомб в Херсонской области, военные фиксировали сброс от двух до шести КАБов на один населенный пункт.

На прошлой неделе стало известно, что Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины объявило о принудительной эвакуации 802 детей из 23 населенных пунктов Херсонщины.

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