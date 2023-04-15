Враг убил женщин, нанеся удар из артиллерии по одному из районов города.

Мужчина из Херсонской области, который потерял жену и ребенка во время сегодняшнего обстрела российских оккупантов, решил стать в ряды Вооруженных Сил Украины, рассказал пресс-офицер комендатуры Херсона Дмитрий Плетенчук.

"Мне теперь только в армию", - говорит мужчина, который только что потерял жену и дочь. Вспоминается генерал Лебедь, который сам предупреждал, что нет более мотивированных солдат, чем те, кто все потерял. Сегодня стало на одного такого больше", - пишет Плетенчук.

В Херсонской областной ассоциации футбола рассказали, что этот мужчина - спортивный врач (работал в МФК "Кристалл" Херсон, "Таврия" Симферополь, "Энергия" Новая Каховка и т.д.), физиотерапевт Владимир Дудка.

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"Весь коллектив Херсонской областной ассоциации футбола выражает искренние соболезнования Владимиру, родственникам, близким и друзьям погибших. Чувствуем скорбь вместе с вами", – написали в ассоциации.

Там отметили, что ХОАФ предоставит финансовую помощь мужчине и призвали присоединиться.

Кровавый обстрел Херсона накануне Пасхи

В субботу, 15 апреля, российские оккупанты нанесли очередной удар по Херсону. Вражеская артиллерия ударила по Таврическому микрорайону города, возле образовательного учреждения.

В результате вражеской атаки погибли двое гражданских - 48-летняя женщина и ее 28-летняя дочь. Они получили минно-взрывные травмы, несовместимые с жизнью.

Кроме этого, в Херсонской области были ранены трое полицейских. Они попали под атаку вражеских беспилотников.

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