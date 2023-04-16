Россияне поражают заминированные территории предприятий и сельскохозяйственных угодий, что приводит к дальнейшей детонации.

Оккупанты обстреливают заминированные территории и объекты Херсонской области и перекрестки возле жилых домов. Об этом руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила в эфире информационного телемарафона.

По ее словам, оккупанты обстреливают заминированные промышленные объекты и сельскохозяйственные угодья, что приводит к детонации.

"Они пытаются сбрасывать авиабомбы в качестве психологического давления, террористического, по перекресткам дорог города, - там, где вокруг максимальное поражение жилых домов", - сказала Гуменюк.

Видео дня

Пресс-секретарь добавила, что оккупанты также поражают объекты социальной инфраструктуры. За последние дни в Херсонской области повреждены больницы, школьные строения, хозяйственные постройки в частных домах.

РФ обстреливает Херсонщину - последние новости

После того, как ВСУ во время контрнаступления в ноябре 2022 года заставили рашистов покинуть правый берег Херсонщины, оккупанты регулярно обстреливают из артиллерии прилегающие деоккупированные территории, прежде всего целясь по гражданским объектам. Однако всегда получают от ВСУ огневой ответ.

Вместе с тем левый берег враг хочет превратить в "мертвую зону". Как отметил депутат Херсонского облсовета Юрий Соболевский, РФ депортирует местное население из-за страха, что те будут докладывать ВСУ об их позициях.

По состоянию на январь 2023 года на оккупированной части Херсонщины оставалось всего 20-30% населения. В то же время в Херсоне из-за обстрелов россиян по состоянию на январь было не более 20% жителей.

Вас также могут заинтересовать новости: