Еще несколько человек получили ранения.

В результате попаданий вражеских КАБов в селе Черное Купянского района Харьковской области погибли три человека.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. По его данным, по состоянию на сейчас известно, что погибли 58-летняя женщина и 56-летний мужчина. Данные погибшей девушке устанавливаются.

"Пострадали 54-летняя женщина, госпитализирована в тяжелом состоянии, также получил ранения 53-летний мужчина", - добавил Синегубов.

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Удары оккупантов по Харьковской области

Оккупанты постоянно наносят удары по Харьковской области. Так, ночью 15 февраля российские войска нанесли ракетный удар по городу Чугуев, в результате чего был полностью разрушен жилой дом и частично разрушены три частных дома рядом. В результате удара погибла 67-летняя женщина.

А 14 февраля в 16:16, враг совершил ракетный обстрел поселка Большой Бурлук. Попали в 2-этажный жилой дом и еще один рядом с ним. Пострадали 7 местных гражданских. По данным Синегубова, одному человеку оказали медпомощь и направили в больницу, двух человек спасатели вытащили из-под завалов, оказали первую помощь и госпитализировали.

Кроме того, 13 февраля в Харьковской области в результате российского артиллерийского обстрела погибли двое мужчин, находившихся на сельскохозяйственном предприятии в селе Кирилловка, а также женщина, которая была на рынке в центре Волчанска.

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