Из Херсонской области противники вывозят детей в Крым.

Оккупанты заявили, что дети енергодаровцев "задерживаются на отдых" в России на неопределенный срок.

Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

"Некоторые родители, которые, несмотря на полномасштабную войну, недавно отправили из Энергодара и окрестных сел своих детей в Краснодарский край РФ, уже начали получать тревожные сообщения. Оккупанты поставили их перед фактом, что дети "задерживаются на отдых в России на неопределенный срок", приказали передать теплые вещи, и "успокоили", что дети будут ходить там в школу", - сообщил Орлов.

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Он отметил, что произошло именно то, вероятность чего предполагалась.

"Фактически дети сейчас являются заложниками террористов. И если одну часть родителей это совсем не пугает, то другая откровенно шокирована таким развитием событий", - прокомментировал мэр Энергодара.

Также стало известно, что российские захватчики вывозят детей из детских домов Херсонщины во временно оккупированный Крым. Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский в эфире информационного телемарафона.

Также он отметил, что оккупанты начали ходить по домам местных жителей. Пока их принудительно не вывозят, но создают значительное психологическое давление для того, чтобы они соглашались выезжать в Крым.

"Подтверждается информация о вывозе детишек из детских домов... Их вывозят пока в Крым. Потом будем пытаться наблюдать за этой ситуацией. Будет реакция на это на международном уровне", - добавил Соболевский.

По его словам, россияне с начала оккупации Херсона блокировали эвакуацию детей из детских домов на территорию, которая подконтрольна Украине.

"В относительно спокойных областях были подготовлены места, куда мы собирались вывозить этих детей, но орки не дали коридора, и это было опасно. А потом они вообще поставили вооруженную охрану и блокировали все возможности даже помогать этим учреждениям со стороны волонтеров", - подчеркнул Соболевский.

Вывоз детей оккупантами - важные новости

Как сообщал УНИАН, 1 сентября заместитель председателя Комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике Павел Сушко заявил, что с начала полномасштабной войны по меньшей мере 557 тыс. украинских детей были незаконно вывезены в Россию.

11 сентября в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщили о возвращении в Украину из России 31 вывезенного оккупантами ребенка.

По некоторым данным, с начала полномасштабного вторжения Россия вывезла на свою территорию более 1,185 млн украинцев.

9 октября первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский подчеркнул, что оккупанты могут не вернуть детей, которых из Херсонской области вывозят в Россию якобы на оздоровление.

15 октября городской голова Энергодара сообщил, что оккупанты отправляют детей энергодаровцев "на отдых" в Краснодарский край России. Он подчеркнул, что нет уверенности, что эти дети вернутся домой.

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