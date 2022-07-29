Министр призвал признать РФ государством-террористом.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал партнеров Украины отреагировать на военное преступление россиян в колонии в Еленовке, где содержат украинских пленных.

Об этом он написал в Twitter.

Министр призвал признать РФ государством-террористом.

"Россияне совершили еще одно ужасное военное преступление, обстреляв исправительное учреждение в оккупированной Еленовке, где они удерживали украинских военнопленных. Призываю всех партнеров жестко осудить это грубое нарушение международного гуманитарного права и признать РФ государством-террористом", - написал он.

Напомним, в Генштабе сегодня заявили, что враг продолжает свои пропагандистские методы ведения информационной войны с целью обвинения Вооруженных сил Украины в обстрелах гражданской инфраструктуры и населения, скрывая этим свои коварные действия.

Генштаб отмечает, что подразделения Вооруженных сил Украины не наносили ракетных и артиллерийских ударов по Еленовке, обстрел исправительного учреждения в этом поселке осуществила армия РФ, чтобы скрыть пытки над узниками и расстрелы.

"Вооруженные силы Украины в полном объеме неукоснительно придерживаются принципов и выполняют нормы международного гуманитарного права, никогда не вели и не ведут обстрел гражданской инфраструктуры, тем более мест, где вероятно содержат военнопленных собратьев", - подчеркнули в Генштабе.

Там отметили, что последствия обстрела уточняются.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что удар по колонии в Еленовке - крайне циничная провокация российских оккупационных войск.

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