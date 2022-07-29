Речь идет о циничном, продуманном массовом убийстве россиянами украинских пленных граждан.

Удар по колонии в Еленовке крайне циничная провокация российских оккупационных войск.

Об этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил в Telegram.

"Безусловно, имеет место тщательно спланированный удар по колонии, который был нанесен российскими войсками. В Еленовке нет оперативных военных целей для украинской армии. Более того, наши Вооруженные силы имеют все инструменты для точной идентификации объектов, которые должны быть уничтожены, складов снарядов, оперативно-тактических штабов, топливных баз", - подчеркнул он.

Он отмечает, что масштабность и скорость информационной кампании со стороны российских пропагандистов указывают на то, что "это была именно спланированная и организованная акция".

"Мы знаем, что часть пленных защитников перевели в барак, в который произошло попадание, за несколько дней до преступления. Классическая, циничная и очень продуманная false flag operation", - пишет Подоляк.

При этом он подчеркивает, что эта провокация РФ была организована для того, чтобы скрыть большое количество свидетельств о масштабах российских военных преступлений и пыток, сорвать договоренности по обменам, дискредитировать Вооруженные силы Украины и (в данном случае) конкретные модели иностранного реактивного оружия, которое наводит ужас на российских оккупантов.

"Точность Вооруженных сил Украины доказана многочисленными горящими российскими складами, логистическими пунктами, командными центрами и мостами Херсонщины. Все, что уничтожает Украина, имеет автоматическое подтверждение различными фиксирующими инструментами", - подчеркнул Подоляк.

Он отмечает, что "российские истерические заявления на опережение", что удар был нанесен по пленным украинским защитникам, имеет цель - создать резонанс в Украине и настроить население разных стран против наших Вооруженных сил.

"Мотив понятен. Действительные личности погибших будет устанавливать украинская разведка и спецслужбы", - добавил он.

Подоляк подчеркнул, что речь идет об "умышленном, циничном, продуманном массовом убийстве россиянами украинских пленных граждан". По его словам, это преступление будет расследоваться Офисом Генерального прокурора и международными следственными группами.

Он подчеркнул, что перед надвигающимися тактическими поражениями Россия будет прибегать к новым "людоедским провокациям, чтобы промоутировать их на глобальные рынки".

"Также требуем немедленной и жесткой реакции ООН и других международных организаций - Россию надо исключить из любых международных институтов", - подчеркнул он.

Как известно, сегодня пророссийские боевики сообщили о гибели 40 украинских бойцов в результате удара по Еленовской колонии. Позже сообщалось, что число погибших возросло.

В Генштабе ВСУ заявили, что Вооруженные Силы Российской Федерации осуществили прицельный преднамеренный артиллерийский обстрел исправительного учреждения в Еленовке.

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