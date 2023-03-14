В результате вражеских ударов за сутки в регионе пострадали 14 человек.

За сутки в Донецкой области из-за вражеских обстрелов погибли трое и ранены 14 человек.

Об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. В частности, погибли два человека в Константиновке и один человек в Авдеевке. Еще 14 человек в области получили ранения.

По данным ОВА, всего с начала полномасштабного вторжения в области из-за вражеских обстрелов убито 1 тыс. 410 и ранено 3 тыс. 183 человека.

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Кириленко в очередной раз подчеркнул, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Ситуация в Донецкой области - что надо знать

На Донбассе уже не один месяц продолжаются ожесточенные боевые действия. Эпицентром боев стал город Бахмут Донецкой области. Из-за противников в городе много разрушений и жертв.

Военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак говорил, что во время попыток захватить Бахмут враг ровняет город с землей. По словам эксперта, бои за Бахмут просто катастрофически ужасны.

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