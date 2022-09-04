Из-за оккупантов еще два человека получили ранения.

За минувшие сутки российские оккупанты убили четырех мирных жителей Донбасса.

Об этом в своем Telegram сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Россия убивает гражданских! За 3 сентября россияне убили 4 мирных жителей Донецкой области: 2 в Великой Новоселке, 1 в Северске и 1 в Водяном. Еще 2 человека получили ранения", – говорится в сообщении.

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Он также отметил, что сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, украинское правительство в конце июля создало Штаб по эвакуации жителей Донецкой области. Властями введена обязательная эвакуация населения из неоккупированных районов области перед началом отопительного сезона.

Напомним, в начале сентября заместитель министра внутренних дел Евгений Енин рассказал, что в Украине с начала полномасштабного вторжения России, которое стартовало рано утром 24 февраля, из-за захватчиков уже погибли 7 тысяч гражданских, а 5,5 тыс. человек были ранены.

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