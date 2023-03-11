Обошлось без пострадавших и разрушений.

Во время последних воздушных тревог в Черкасской области, трижды звучавших 10 марта и трижды - 9 марта, украинские защитники "приземлили" две вражеские цели.

Как сообщил глава Черкасской областной военной администрации (ОВА) Игорь Табурец, обошлось без пострадавших и разрушений

"В частности, в области "приземлены" две вражеские цели: ракета и беспилотник. Обошлось без пострадавших и разрушений. Работают соответствующие службы. Напоминаю: ни в коем случае не публикуйте точных локаций! Не усложняйте работу наших защитников и не помогайте врагу прицельнее бить! Также обращаюсь ко всем: наткнулись на обломки или подозрительные предметы - ни в коем случае не трогайте их!",- написал Табурец и отметил, что длительное время о последствиях атаки врага не информировали, сколько "потребовалась пауза для выяснения деталей".

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Массированный обстрел Украины 9 марта - что известно

9 марта российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по территории Украины. Под обстрелами оказались Львовская, Харьковская, Днепропетровская и другие области Украины.

В целом враг выпустил 81 ракету. Только 34 из них (в частности, 6 "Кинжалов") сбили воздушные силы. Еще 8 управляемых авиационных ракет, выпущенных врагом, не достигли своих целей. Кроме ракет были применены дроны-камикадзе.

В результате вражеской атаки было повреждены 3 ТЭС. В нескольких областях наблюдались проблемы с электричеством.

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