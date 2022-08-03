Жительница Бердянска Светлана рассказала, что по городу повсюду висят пропагандистские билборды и российские триколоры.

На Бердянской косе летом всегда ажиотаж, а в этом году на море ездят только местные и украинцы, которые смогли вырваться из оккупированных городов с более сложной ситуацией.

Как говорится в сюжете "Сніданку з 1+1", по улицам ездит маркированная рашистская техника, оккупанты проверяют документы, а иногда даже проверяют дома.

Жительница Бердянска Светлана рассказала, что по городу повсюду висят пропагандистские билборды и российские триколоры. Из дома женщина выходит только на рынок. Крупные торговые центры в Бердянске разграблены и закрыты. На их месте оккупанты открыли свои торговые точки, в которых продают награбленные украинские товары, продукты из оккупированного Крыма и РФ.

А вот цены неприятно впечатляют - они резко поползли вверх. Например, пачка прокладок из 7 шт стоит 135 грн, конфеты и печенье - по 300 грн за кг. Ценники уже двойные - в гривнях и рублях, но найти гривни сложно, это нужно делать через перекупщиков.

Кроме того, в городе постоянные перебои со связью, ночью слышны звуки взрывов и выстрелов. Почти вся молодежь выехала на подконтрольную Украине территорию. Город остался без газа из-за повреждения газопровода оккупантами.

Напомним, несмотря на войну, многие жители Украины строят планы на летний отдых в 2022 году. Председатель правления объединения представителей туристической трансформации Украины Visit Ukraine Антон Тараненко рассказал, что в этом году бешеный спрос на отдых в Одессе потому что Бердянск, Мариуполь, Херсон оккупированы.

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