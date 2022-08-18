Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов из Беларуси.

В Беларуси усиливают охрану участка границы с Украиной.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ. На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

"Подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

На Северском направлении противник продолжает удерживать подразделения вооруженных сил Российской Федерации в приграничных районах Брянской и Курской областей с целью сковывания действий подразделений Сил обороны.

Враг совершил обстрелы из ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Волковка, Яструбино и Поповка Сумской области.

Накануне аналитики предупредили, что РФ готовится к массированному ракетному удару по Украине с территории Беларуси. Для этого в республику везут ракеты и стягивают на аэродром "Зябровка" ракетные комплексы.

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