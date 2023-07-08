Вокруг Бахмута очень тяжелая ситуация, поделился украинский офицер.

Украинские воины находятся только на пути к тому, чтобы взять под огневой контроль город Бахмут Донецкой области.

Ситуация вокруг города продолжает быть очень тяжелой, рассказал экс-командир полка "Азов", майор Вооруженных сил Украины, заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Максим Жорин в новом выпуске программы "Аргумент".

"…Я бы пока не делал таких заявлений, что город находится прям весь под огневым контролем. Это не совсем так. Мы только на пути к этому. Но могу с уверенностью сказать, что наша цель - это не только огневой контроль над городом, но и полное его окружение для того, чтобы в дальнейшем сделать нахождение противника там невозможным…", - сказал воин.

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На Бахмутском направлении уже длительное время идут ожесточенные бои. Украинские воины смогли продвинуться вперед и освободить от россиян немало нашей земли. В частности, в американском Институте изучения войны (ISW) 6 июля сообщили, что ВСУ под Бахмутом - в районе Клещиевки, освободили важную высоту.

Военный эксперт Роман Свитан утверждал, что благодаря освобождению этой высоты украинские воины взяли под огневой контроль и Клещиевку, и Бахмут.

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