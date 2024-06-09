Россиянам придется выбрать одно основное направление для удара.

Пополнение оккупационной армии новобранцами не позволит РФ проводить масштабные наступательные операции летом на нескольких направлениях. Новые резервы не смогут действовать как силы проникновения первого или второго эшелонов.

Как сообщает ISW со ссылкой на украинского военного обозревателя Константина Машовца, ежемесячно РФ мобилизует 30 тысяч военных и часть из них прибывает на фронт как замена и подкрепление. Это позволило врагу создать лишь ограниченные оперативные и стратегические резервы.

Как отмечается, в среднем каждая оперативная группировка войск противника получает от 1 000 до 1 500 военнослужащих в качестве замены или подкрепления ежемесячно и может получить 2 000, если войска отвечают за интенсивные наступательные операции.

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Сейчас в Украине и рядом с нашими границами действуют шесть оперативных российских группировок войск. Таким образом российские войска получают от 6 000 до 12 000 новых военнослужащих ежемесячно.

Эта цифра не противоречит украинским и российским сообщениям за январь и апрель 2024 года об объемах мобилизации в РФ, поскольку значительная часть этого нового личного состава будет выполнять функции боевого обеспечения и поддержки или после обучения возьмет на себя функции боевых задач.

Указанная оценка также согласуется с заявлением правителя РФ Владимира Путина о том, что в этом году страна-оккупант набрала 160 тысяч новых военных. По мнению аналитиков, захватчики воспользовались своей инициативой на всей территории фронта, чтобы определить темп боевых действий в Украине в последние месяцы, таким образом, чтобы потери были равными или немного меньшими от уровня ежемесячного пополнения.

Однако, как объясняют в ISW, удержание этого баланса требует, чтобы оккупанты существенно не интенсифицировали наступательные операции в течение длительного периода. Этот баланс становится еще более узким, если учесть потери и формирование новых сил только для российского личного состава.

За последние месяцы Институт изучения войны наблюдал "пульсацию" российских наступательных операций вдоль фронта, когда россияне чередовали интенсивные атаки с более низкими оперативными темпами для пополнения потерь.

Из этого следует, что наличие нового личного состава является одним из нескольких определяющих факторов, влияющих на решение о действиях на фронте. Аналитики убеждены, что российские резервы оперативного и стратегического уровня вряд ли будут готовы действовать как силы проникновения первого или второго эшелонов, способные проводить эффективные широкомасштабные комбинированные атаки.

Скорее всего, они будут недостаточными для поддержки одновременных широкомасштабных наступательных усилий на нескольких направлениях. Российскому военному командованию, вероятно, придется выбрать одно основное направление во время ожидаемой летней наступательной операции, если оно намерено использовать эти резервы для поддержки широкомасштабной наступательной операции.

Ситуация на фронте - российские наступления

В оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" рассказали о ситуации в операционной зоне, отметив, что самым горячим направлением пока остается Покровское, где враг хочет развивать наступление, несмотря на большие потери.

NYT писал, что Западная помощь пока не произвела решающего эффекта на фронте, РФ продолжит наступать.

Военный эксперт Иван Киричевский предупредил, что у России еще есть около 60 тысяч человек резерва, который нигде не задействован. Его могут использовать для внезапного наступления на востоке.

Как писал УНИАН, западные СМИ подводят итоги первого месяца российского наступления на Харьковщине. Британская The Telegraph отмечает, что наступление уже можно считать полным провалом. И не в последнюю очередь из-за глупости российского руководства.

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