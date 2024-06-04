Россияне не успели закопаться, а украинские войска уже начали выбивать их из Харьковщины.

Российские оккупационные войска на Харьковщине имели задачу завязать украинские войска на той территории. Однако враг зашел слишком глубоко, и это является свидетельством недальновидности российских командиров.

Об этом "24 каналу" рассказал военный эксперт, военный летчик-инструктор Роман Свитан. Он отметил, что заходить на 10 километров с тем количеством сил и средств, с которыми зашли оккупанты, означает подписать себе смертный приговор.

"Они попали в капкан. Мы начали привлекать силы и средства, чтобы удержать фронт. Сейчас там достаточно серьезная эшелонированная оборона, к тому же ВСУ начали включать механизмы активной обороны, контратаковать по разным позициям, а у россиян не хватает резервов", – пояснил эксперт.

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Россияне не успели закопаться, а украинские войска уже начали выбивать их из Харьковщины.

Война в Украине: ситуация на Харьковщине

По состоянию на 20:00 4 июня на передовой было зафиксировано 80 боестолкновений с противником. Об этом сообщал Генеральный штаб ВСУ. Отмечалось, что враг бьет по Харьковской области КАБами и неуправляемыми ракетами.

Командир подразделения ВСУ Денис Ярославский днем заявил, что россияне контролируют около 20% города. По его словам, враг рассредоточен по зданиям, подвалам, но украинские силы его оттуда выбивают.

Между тем глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что российские захватчики создали на оккупированной части Волчанска фильтрационные лагеря.

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