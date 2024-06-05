В целом без дела в России бродит около 60 тысяч военных, которых могут бросить на штурм украинского востока.

В России еще есть около 60 тысяч человек резерва, который нигде не задействован. Его могут использовать для внезапного наступления на востоке. Об этом заявил военный эксперт Иван Киричевский в комментарии "Эспрессо".

"В открытом доступе есть оценка, что не задействовано еще 60 тыс. оккупантов, которых готовят к боевым действиям. Вероятно, использовав этот резерв, россияне попытаются в июне, июле или августе, воспользовавшись фактором оперативной внезапности, атаковать где-то на Востоке", - говорит аналитик.

Также Киричевский допускает, что Кремль таки решится на новую волну принудительной мобилизации ближе к осени, чтобы накопить силы для зимней кампании.

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При этом текущую ситуацию на фронте аналитик описывает как позиционный тупик.

"Это не значит, что никто не наступает или есть затишье. Как раз наоборот, "позиционный тупик", это когда наблюдается большая напряженность боев, но стороны не продвигаются. Мы стоим в обороне, но у россиян также нет темпов продвижения, которые бы имели сейчас определенный резонанс. Если им удается даже что-то отбить, то это ненадолго. Поэтому здесь возникает вопрос в том, какую стратегию может выбрать Кремль для дальнейших боевых действий", - добавил военный эксперт.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, западные СМИ подводят итоги первого месяца российского наступления на Харьковщине. Британская The Telegraph отмечает, что наступление уже можно считать полным провалом. И не в последнюю очередь из-за глупости российского руководства.

Также мы рассказывали, что неограниченный мобилизационный ресурс позволяет России без проблем подготовиться к новым наступлениям на любых участках фронта. По мнению офицера ВСУ Игоря Лапина, мобилизационный ресурс для Путина после выборов вообще не проблема, а внутреннее недовольство подавляет ФСБ.

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