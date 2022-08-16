Началась перестрелка, и оккупантам пришлось отойти.

Прошлой ночью в Херсонской области вражеская диверсионно-разведывательная группа пыталась пробраться в тыл украинских войск в регионе. Прорыв удалось пресечь: завязался стрелковый бой, и российским оккупантам пришлось отступить.

Такой информацией поделились в оперативном командовании "Пивдень" в свежем отчете о ситуации на фронте.

"Под покровом ночи диверсионно-разведывательная группа противника предприняла попытку прохода в тыл наших войск вблизи Осокоровки. В результате стрелкового боя отошла назад. Утраты неприятеля уточняются", — сообщили в ОК "Пивдень".

Ночью враг также атаковал позиции ВСУ на юге Украине с применением геликоптера. Обошлось без потерь. При этом основная тактика рашистов со ставкой на авиационные и ракетно-артиллерийские удары не изменилась.

Напомним, за прошлые сутки на юге страны удалось ликвидировать 23 оккупанта. Украинские защитники также уничтожили два опорных пункта и два района сосредоточения вооружения врага.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

Вас также могут заинтересовать новости: