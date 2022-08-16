Также уничтожены 23 российских захватчиков.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины уничтожили два опорных пункта и два района сосредоточения вооружения российских захватчиков на юге страны.

Об этом сообщает Оперативное командование "Пивдень" в текущей сводке в Facebook.

Отмечается, что обстановка в операционной зоне на южнобугском направлении стабильно сложная, но контролируемая.

В частности, враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны. В то же время, существенных изменений в его составе и положении не произошло.

Как сказано в сводке, в течение дня при поддержке артиллерии и авиации оккупант пытался провести штурмовые действия для улучшения своего тактического положения в направлении Новогригорьевки и Белогорки.

"Не имея успеха на суше, по позициям наших подразделений враг продолжал применять авиацию. Но 14 авиа-атак оказались безрезультатными", – говорится в сообщении.

Кроме того, враг продолжая обстреливать населенные пункты в тыловых районах, ударил "Ураганом" по Большой Костромке и Николаеву, а из тяжелой артиллерии типа "Пион" обстрелян Марганец. Без человеческих потерь.

При этом, украинская авиация поразила два опорных пункта и два района сосредоточения вооружения и техники врагов в районах Новопетровки и Максимовки.

"Ракетно-артиллерийскими подразделениями в рамках выполнения огневых задач уничтожено 23 рашиста, 152-х мм пушку-гаубицу, семь единиц бронированной и автомобильной техники. В Сухом Пруду уничтожен вражеский пункт поставки боеприпасов. Окончательные потери врага-доразведываются", – отмечается в сводке.

Напомним, общие боевые потери России на войне в Украине с начала широкомасштабного вторжения с 24 февраля ориентировочно составляют около 43 тысячи 750 человек.

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