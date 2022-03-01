Нацгвардия сейчас полностью вовлечена в борьбе с диверсантами.

Ночью сбили ракету над Дарницким районом Киева

Об этом УНИАН сообщил пресс-офицер бригады быстрого реагирования Харитон Старский.

"Ночью наше ПВО сбило ракету над Дарницким районом Киева. Ее перехватили, она рассыпалась в воздухе", - рассказал Старский.

По его словам, Нацгвардия сейчас полностью вовлечена в борьбе с диверсантами.

"Контрдиверсионные мероприятия в столице продолжаются 24/7. Круглосуточное наблюдение и выявление диверсантов продолжается. Наш приоритет сейчас", - добавил Старский.

В Нацгвардии добавили, что по состоянию на 12:30 проблемным остается Северо-Западное Ирпенское направление.