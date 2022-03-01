Над Киевом сбили российскую ракету / фото REUTERS
Ночью сбили ракету над Дарницким районом Киева
Об этом УНИАН сообщил пресс-офицер бригады быстрого реагирования Харитон Старский.
"Ночью наше ПВО сбило ракету над Дарницким районом Киева. Ее перехватили, она рассыпалась в воздухе", - рассказал Старский.
По его словам, Нацгвардия сейчас полностью вовлечена в борьбе с диверсантами.
"Контрдиверсионные мероприятия в столице продолжаются 24/7. Круглосуточное наблюдение и выявление диверсантов продолжается. Наш приоритет сейчас", - добавил Старский.
В Нацгвардии добавили, что по состоянию на 12:30 проблемным остается Северо-Западное Ирпенское направление.