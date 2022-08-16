Повреждены частные дома, склады с зерном, газопровод и линия электропередачи.

Ночью оккупанты снова накрыли с "Градов"и "Ураганов" Днепропетровщину, есть раненые.

Об этом в своем Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Ночь под "Градами" и "Ураганами". От российских ударов снова страдали два района - Никопольский и Криворожский. Криворожский район враг обстрелял из "Ураганов". Попал по Марьянскому и Великой Костромке Зеленодольской громады. Ранены две женщины - 20 и 84 лет. В селах повреждены несколько частных домов и газопровод", - сообщил он.

Тем временем, Никопольский район российская армия накрыла огнем дважды за ночь.

"По мирной территории 40 прилетов из "Градов" и 10 из ствольной артиллерии", - добавил Резниченко.

Он также отметил, что в Червоногригоровской громаде повреждены 9 частных домов, гаражи, автомобили. Обстрелом задело два склада с зерном и технику местного агропредприятия. Перебиты газопровод и линия электропередачи. До двух тысяч человек остались без света. На месте работают аварийные бригады.

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