Из пяти человек, которые пострадали, в больнице сейчас находится только один, он прооперирован.

В Киеве вследствие ночной атаки российских "Шахедов" пострадали пять человек, трое из них - жители многоэтажки, в которую попали обломки сбитого дрона.

О состоянии пострадавших в результате атаки беспилотников, а также о том, как долго людям придется ждать восстановления их жилья, говорится в сюжете ТСН.

Как сообщает корреспондент, из пяти пострадавших в больнице сейчас находится только один, всем остальным помощь врачей на это время не нужна.

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"Что касается самого мужчины, это житель 12 этажа пострадавшей многоэтажки, ему 42. В больницу его доставили с тяжелыми ранениями руки, его прооперировали", - рассказывает журналист. Отмечается, что пострадавший находится в медикаментозном сне, поэтому пообщаться с ним не удалось.

"Впрочем, как говорят врачи, впереди его ждет еще достаточно длительный процесс реабилитации, который может занять до 6 месяцев", - сообщает корреспондент.

Как говорится в сюжете, квартира мужчины - одна из трех, которые пострадали больше всего. В ней сейчас работает комиссия, проверяющая повреждения.

По предварительной информации специалистов, несущие конструкции не пострадали. Это означает, что восстановление может пройти быстрее, чем обычно. Но окончательно это будет понятно лишь после конечного заключения относительно состояния здания.

"Ни один житель пострадавшего дома за помощью к местным властям пока не обращался", - отметил корреспондент ТСН.

Ночная атака дронов на столицу - что известно

Ночью 8 мая Россия направила по столице 35"Шахедов", все они уничтожены противовоздушной обороной. Однако обломки все-таки упали на дом в Святошинском районе – в доме выбиты окна, повреждены фасады, сгорело авто. Также в Соломенском районе повреждены автомобили на стоянке, поврежден резервуар с дизтопливом.

Как отмечал мэр Киева Виталий Кличко, эта атака дронов на Киев стала самой массовой с начала полномасштабного вторжения.

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